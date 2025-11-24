В Мытищах проведут подготовку к строительству нового медицинского центра

На улице Коминтерна в Мытищах строители выполняют снос зданий старых корпусов больницы, построенных в 1930-х годах, чтобы построить новый медицинский центр. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Рабочие завершили снос терапевтического и инфекционного корпусов, а также станции переливания крови и приступили к демонтажу детского инфекционного корпуса. Им предстоит возвести новое многопрофильное медучреждение — стационар, рассчитанный почти на 800 коек, с родильным домом, сосудистым центром, отделениями терапии и хирургии. Его общая площадь превысит 110 тыс. кв. м.

Работы по строительству объекта начнутся в 2026 году, они пройдут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и завершатся в 2030 году.

