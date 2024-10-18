В Мытищах разыскивают мужчин, устроивших танцы посреди дороги

В Мытищах разыскивают мужчин, которые устроили танцы посреди автомобильной дороги. Видеозапись инцидента была выявлена в интернете, рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел на эстакаде на Олимпийском проспекте. Один из автомобилей остановился посреди дороги, и вышедший из него мужчина начал танцевать. После этого из авто вышел второй мужчина, который начал снимать происходящее на телефон. Танцор не ограничился наземным представлением и забрался на автомобиль.

Действия мужчин мешали нормальному движению транспорта на дорожном участке. Сейчас их разыскивают.