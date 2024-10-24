В Мытищах разыскивают мужчину, который избил своего соседа

В Мытищах разыскивают местного жителя, который избил своего соседа и скрылся. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел возле дома во 2-ом Комсомольском переулке. Между двумя соседями вспыхнула ссора, в ходе которой злоумышленник избил оппонента. После этого он скрылся.

Потерпевший обратился за медицинской помощью, а также подал заявление в полицию. Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение нарушителя.