В Мытищах снесли здание аварийного многоквартирного дома

В Мытищах на улице Академика Каргина снесли аварийное здание расселенного жилого дома № 26а, демонтаж прошел в рамках работ по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства и аварийных зданий. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Двухэтажный кирпичный многоквартирный дом был построен в 1957 году. Общая площадь жилого строения составляла порядка 400 кв. м. Со временем критически снизились технические и эксплуатационные показатели здания», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

По его словам, здание включили в муниципальную адресную программу «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городском округе Мытищи». Жильцов дома расселили, после чего рабочие снесли его. Сейчас участок полностью освободили от аварийной постройки, строительный мусор вывезли и утилизировали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.