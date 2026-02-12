В Мытищах снесут два объекта самовольного строительства

В деревне Подрезово городского округа Мытищи ликвидируют два самовольно возведенных нежилых объекта площадью 600 кв. м. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Одноэтажные здания были построены на земле с нарушением законодательства и использовались собственником в качестве склада и офиса, при этом земельный участок был предназначен для ведения личного подсобного хозяйства. Мытищинский городской суд признал постройки самовольными и подлежащими сносу, администрация городского округа уже демонтирует их – работы завершат до конца февраля.

