В Мытищах в 2030 году появится медицинский центр

На улице Коминтерна городского округа Мытищи начался подготовительный этап по строительству нового медицинского центра, объект здравоохранения введут в эксплуатацию в 2030 году. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время строительная техника работает над сносом старых зданий Мытищинской областной клинической больницы. Эти корпуса были построены в 1930-х годах, со временем обветшали и устарели», — сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

По его словам, на освобожденной территории возведут новое медучреждение. Там появятся стационар, родильный дом, сосудистый центр, отделения терапии и хирургии. Работы начнут в 2026 году, их проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.