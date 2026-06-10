В Мытищах в ЖК «Новое Медведково» началось заселение двух корпусов

В городском округе Мытищи стартовал процесс заселения в ЖК «Новое Медведково». Девелоперская компания начала вручать ключи владельцам жилья в двух новых корпусах, рассчитанных в совокупности на 772 квартиры. Для новоселов уже функционирует полноценная инфраструктура как социального, так и коммерческого характера, о чем проинформировало Министерство жилищной политики Московской области.

Пространства первых этажей отведены под объекты повседневного спроса: здесь работают торговые точки, заведения общественного питания, аптечные пункты, предприятия бьюти‐сферы и различные сервисные службы. Образовательные возможности района представлены 3 дошкольными учреждениями и 2 зданиями лингвистической гимназии — учебное заведение входит в сотню наиболее сильных школ Подмосковья.

Жилой комплекс «Новое Медведково» фактически представляет собой автономный микрорайон — своеобразный «город в городе». Он расположен напротив Мытищинского и Пироговского лесопарков, а близость к обширным зеленым зонам и водоемам придает локации особый природный колорит и создает условия для жизни в единении с окружающей средой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.