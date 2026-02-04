В Мытищах возведут детский сад с площадкой для изучения ПДД

Вблизи деревни Шолохово под Мытищами в третьем квартале 2026 года завершится строительство нового детского сада, рассчитанного на 120 мест, строительная готовность объекта достигла 67%. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

На территории детского сада обустроят специальную площадку для изучения правил дорожного движения, где будут проводиться тематические занятия.

Учреждение появится на территории жилого комплекса «Шолохово», его площадь превысит 2 тыс. кв. м. В нем предусмотрено шесть групповых ячеек для детей в возрасте от двух до семи лет, музыкально-физкультурный зал, музыкальный кабинет, кабинет психолога, пищеблок. На территории оборудуют шесть групповых площадок, спортивную площадку и навес для колясок и санок.

