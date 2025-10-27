В Мытищах возведут школу в жилом квартале «Белый Град»

В жилом квартале «Белый град» в Мытищах построят школу, рассчитанную более чем на 1,3 тыс. мест, ООО «Специализированный застройщик «Фортуна» уже получило разрешение на строительство социального объекта. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь здания составит 18,6 тыс. кв. м, в нем разместят учебные классы, актовый и спортивный залы, информационный центр, медицинский блок, столовую и другие помещения. На закрытой территории обустроят собственный стадион с футбольным полем, игровые площадки, зона воркаута, столы для настольного тенниса, велопарковка. Архитектурно-художественное решение школы разработало ООО «НЕОКА».

На территории квартала в общей сложности построят две школы и четыре детских сада, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, медицинский и торгово-офисный центры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.