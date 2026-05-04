В Мытищах возведут жилой квартал «Ярославский»

В Мытищах «ПИК» реализует жилой квартал «Ярославский», на строительной площадке начались подготовительные работы. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В корпусах 15.2-15.4 общей площадью более 56 тыс. кв. м разместят более 1,2 тыс. квартир различных планировок: от однокомнатных до трехкомнатных. Во дворах обустроят площадки для игр и отдыха.

Проект реализуется в шести километрах от МКАД, в 10 минутах находится платформа Мытищи, в 20 минутах — метро «Медведково». На территории открыты четыре детских сада, три школы, в том числе одна из самых больших в Московской области, и поликлиника, также работает спортивная школа с инклюзивным образованием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.