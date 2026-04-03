В Мытищах врачи из бронха пациента извлекли стоматологический бур

Необычный и крайне опасный случай произошел с жителем Мытищ: во время стоматологического лечения в частной клинике в его дыхательные пути попал стоматологический бур. Как рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области, мужчина ощутил сильный дискомфорт и обратился за помощью в Мытищинскую больницу.

На приеме у врачей пациенту провели рентгенографическое исследование. Снимок четко показал, что инородный предмет находится в левом бронхе. Ситуация оказалась критической — требовалась срочная операция. Промедление могло привести к тяжелым осложнениям, в том числе к угрозе жизни.

Поскольку для мужчины это была первая в жизни операция, анестезиолог уделил особое внимание подготовке. Врач тщательно провел осмотр и собрал полный анамнез, учел возрастные особенности пациента и возможные сопутствующие риски.

«Главная задача заключалась не просто в удалении инородного тела, а в том, чтобы сделать это максимально аккуратно: острая часть бура могла повредить стенки бронха, вызвав кровотечение или перфорацию», – сказала врач-эндоскопист Мария Юрченко.

В ходе бронхоскопии обнаружили инструмент в левом заднем базальном бронхе. Благодаря современному эндоскопическому оборудованию удалось действовать максимально точно. Специальным инструментом бур был надежно зафиксирован, а затем плавно извлечен — без какого‐либо травмирования окружающих тканей.

После завершения операции состояние пациента начало быстро улучшаться. Врачи внимательно наблюдали за его здоровьем и отмечали положительную динамику: никаких осложнений не возникло. Через несколько дней медики убедились, что угрозы для жизни и здоровья больше нет, и приняли решение выписать мужчину домой.

