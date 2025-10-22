В Мытищах вынесли приговор по делу об опасном вождении

Мировой судья Мытищинского судебного района вынес обвинительный приговор в отношении водителя автомобиля марки «Лада», его признали виновным по ст. 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По его данным, 18 марта 2025 года он передвигался по улице Юбилейная в городе Мытищи и «из хулиганских побуждений произвел неоднократные маневры перестроения из полосы в полосу, создав угрозу жизни и здоровью пешехода». В результате водитель следовавшего попутно автомобиля применила экстренное торможение, чтобы избежать столкновения с машиной подсудимого.

Мужчинам признал вину в совершении преступления, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за девять месяцев совершили более 53 тыс. преступлений.