Бизнесмен Роман Товстик остался в Москве один на хозяйстве с детьми: его возлюбленная Полина, в прошлом супруга Дмитрия Диброва, отправилась в путешествие на теплый курорт. Многодетный отец рассказал, как устраивает свой быт в отсутствие любимой и почему время с детьми стало для него не испытанием, а удовольствием, сообщил Voice.

Отпуск Полины и отцовские будни

По данным издания, поездку Полина совершила вместе с женским клубом, у которого есть своя программа, — так что это не просто отдых, а организованное выездное мероприятие. Сыновей на время отъезда она доверила Роману.

При этом Товстик и так отец многодетной семьи: по информации издания, суд ранее вынес решение, что пятеро детей бизнесмена, рожденных в браке с Еленой, должны жить с отцом. Сейчас, впрочем, у него находятся трое.

«Мы смотрим хорошие фильмы, а потом подолгу их обсуждаем»

По данным издания, Роман признается: время с детьми ему искренне нравится. Один из любимых форматов совместного досуга — кино: семья смотрит хорошие фильмы, а потом подолгу обсуждает увиденное. Даже в развлекательном фэнтези мужчина умудряется находить темы, над которыми стоит задуматься, — и превращает вечерний просмотр в повод для настоящего разговора с детьми.

«Мне важно не просто передать детям свои ценности, а научить их самостоятельно размышлять, задавать вопросы, анализировать поступки людей и понимать, что за ними стоит. Не хочется превращать общение с детьми в бесконечные нравоучения. Иногда один хороший фильм и последующий разговор о нем, могут дать гораздо больше, чем десятки воспитательных бесед. И для меня очень ценно, что у нас есть возможность проводить время именно так: вместе смотреть, размышлять, спорить, слышать друг друга и говорить о том, что действительно важно в жизни», — заверил Товстик.

Немного тоски на курорте

Полина, находясь вдали от семьи, по данным издания также, делится чувствами: по ее словам, она тоскует по любимому и сыновьям.

«Коротко о том, кто занимается детьми в мое отсутствие. Роман с большой буквы Отец», — прокомментировала она откровения бизнесмена.

Ранее модель Решетова рассказала, что беременность открыла в ней сексуальность, женственность и уверенность.