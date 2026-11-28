Общественный деятель и руководитель Федерации триатлона России Ксения Шойгу вновь познала счастье материнства — на свет появилась ее вторая дочь. Примечательно, что даже с появлением новорожденной Ксения не стала уходить в длительный отпуск: она по-прежнему активно совмещает профессиональные обязанности с занятиями спортом, демонстрируя, что для нее ритм насыщенной жизни остается привычным, сообщил StarHit.

По данным издания, повседневность Ксении теперь выстроена вокруг нового, более тонкого баланса: в плотном рабочем графике появляются паузы для заботы о малышке, а моменты семейного уюта все чаще становятся частью ее публичного образа. Об этом красноречиво говорят свежие публикации в соцсетях: Ксения охотно делится с подписчиками трогательными кадрами с подросшей дочкой, позволяя заглянуть в теплые, камерные эпизоды своей жизни.

По информации издания, недавно в ее личном блоге появился снимок, который сразу привлек внимание аудитории. На нем — простая, но очень душевная сцена: Ксения в удобном спортивном костюме, с волосами, собранными в небрежный хвост, нежно прижимает к себе укутанную в пеленку дочку. В ее улыбке — спокойствие и искренняя радость, а малышка, будто чувствуя мамино тепло, не просто улыбается, а забавно показывает язык — этот живой, непосредственный жест стал изюминкой кадра. Фотографу удалось поймать тот самый редкий момент, когда оба героя снимка полностью расслаблены и естественны.

При этом Ксения не скрывает, что материнство сейчас диктует свои правила и заметно меняет привычный уклад. Она откровенно признается: из‑за ночных пробуждений малышки ей почти не удается полноценно выспаться.

«3 месяца! Не смотрите в мои глаза. На фото я почти сутки не спала», — призналась Ксения.

По данным издания, реакция подписчиков оказалась исключительно доброжелательной. Вместо критики они поддержали Ксению, отметив, что она прекрасно выглядит и сохраняет удивительную энергию даже в новых обстоятельствах. В комментариях — множество теплых поздравлений для маленькой девочки, а также пожелания здоровья и счастья всей семье. Поклонники подчеркивают, что Ксения остается примером того, как можно гармонично сочетать активную карьеру, спорт и заботу о детях.

«По Вам совсем не скажешь, вполне свежий вид, и ребенок очень всем доволен»; «Уже три?! Как быстро чемпионы подрастают! Здоровья дочке и маме», — писали восхищенные подписчики.

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