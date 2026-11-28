Традиционная русская матрешка помогает успокоиться и справиться со стрессом. Этот сувенир создается с любовью и несет в себе глубокий эмоциональный смысл. Об этом РИА Новости рассказала Юй Цзин — мастер по производству традиционных русских матрешек из китайского поселка Имяньпо, представитель фабрики «Чанъин».

Эксперт подчеркнула, что в современном понимании матрешка — это уже не просто игрушка или ремесленное изделие.

«Матрешки — это небольшое изделие ручной работы, которое помогает снять стресс. Когда вам грустно или вас что-то тревожит, вы раскрываете матрешку слой за слоем — и это становится эффективным способом высвободить эмоции и снять стресс, это очень расслабляет. Открываешь матрешку, затем снова собираешь ее и можешь повторять это действие снова и снова. В этот момент ни о чем не думаешь, и все тревоги исчезают», — сказала собеседница агентства.

В основе дизайнерской концепции матрешки лежит стремление передать людям заботу и любовь, добавила она.

«Для нас она несет в себе глубокий эмоциональный смысл и имеет значение памятного сувенира. Мы хотим, чтобы каждый, кто получает в подарок матрешку, ощущал теплые, дружеские чувства», — отметила Юй Цзин.

По словам собеседницы, каждому человеку нужны любовь и забота. Когда мастер вкладывает свою любовь в матрешку, это, как считает Юй Цзин, находит отклик у всех людей. Человечеству необходимы такие теплые чувства и искренние отношения.

Именно эта идея, отметила она, определяет подход к созданию изделий, где каждой детали уделяется особое внимание.

В небольшом по китайским меркам поселке Имяньпо в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, проживает около 15 тыс. человек. При этом почти каждый пятый житель поселка занят в производстве традиционных русских матрешек. На долю Имяньпо, по оценкам китайской стороны, приходится около 90% матрешек, представленных на китайском и зарубежном рынках. Местные мастера на протяжении десятилетий сохраняют традиционные методы ручного производства.

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