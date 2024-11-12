В Мытищах задержали двоих мигрантов, похитивших со стройплощадки оборудование на 1 млн рублей
Фото: [ГУ МВД России по МО]
В Мытищах задержали двоих иностранцев, которые похитили со строительной площадки оборудование на один миллион рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.
Инцидент произошел на Юбилейной улице. Двое мигрантов в возрасте 22 и 28 лет спилили замок и проникли в металлический контейнер. Оттуда они похитили балансировочные клапаны, регуляторы давления, краны.
Похищенное злоумышленники погрузили в автомобиль каршеринга и скрылись. Похищенное они продали на ж/д станции за двести тысяч рублей.
По факту случившегося возбудили уголовное дело. Похитителей отследили по камерам видеонаблюдения и задержали их в Москве и Твери. Один иностранец признался, что работал на этой стройплощадке и предложил знакомому похитить оборудование. Сейчас оба находятся под стражей.