Сотрудники полиции в Мытищах задержали курьера, который ударил женщину на улице. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в сети было опубликовано видео с потасовкой между женщиной и курьером. На записи видно, что между ними происходит словесная перепалка, после чего женщина дает сотруднику службы доставки пощечину. Тот в ответ наносит ей несколько ударов по лицу.

Мужчину установили и задержали. Им оказался гражданин 1988 года рождения. Его доставили в отдел полиции. Обстоятельства инцидента устанавливаются.