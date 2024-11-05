В Мытищах задержали мужчину, который в сентябре привязал двух собак к машине и протащил их по дороге

Сотрудники подмосковной полиции задержали в Мытищах мужчину, который в сентябре привязал к автомобилю двух собак и протащил их по дороге. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, на местного жителя 1973 года рождения завели уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Однако злоумышленник скрылся, и его местонахождение до последнего времени не было установлено.

Задержали мужчину после его драки с соседом. Инцидент произошел возле дома в 2-ом Комсомольском переулке. Злоумышленник поссорился с соседом, избил его и скрылся. Тем не менее, его местонахождение установили.

Мужчину доставили в отдел полиции. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.