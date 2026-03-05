В Мытищах завершилось устройство фундамента административного здания

В Мытищах завершилось устройство фундамента будущего здания административного назначения, на объекте установлен башенный кран, началось армирование вертикальных конструкций подземной части здания. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Внутренняя планировка комплекса будет включать офисные помещения, зал для проведения коллегиальных заседаний, конференц-зал, а также различные технические и служебные комнаты», – уточнил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

По его словам, площадь пятиэтажного здания составит 8,9 тыс. кв. м. В работах задействованы 39 человек и три единицы техники. На прилегающей территории они обустроят тротуары, парковочные места, зоны отдыха. Проект реализуют в рамках одной из государственных программ Московской области, работы завершат до конца 2027 года.

