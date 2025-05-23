В Мытищинской больнице спасли женщину с разрушенным шейным позвонком

Специалисты Мытищинской больницы спасли женщину, которую чуть не парализовало из-за разрушения шейного позвонка. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила жительница в возрасте 40 лет. Пациентка жаловалась на нарушение чувствительности и выраженную слабость в конечностях. Симптомы появились несколько месяцев назад, когда после интенсивной физической нагрузки возникла боль в шее.

Врачи направили женщину на обследование. Выяснилось, что у нее полностью был разрушен шестой шейный позвонок. Это привело к воспалению и смещению здоровой части шейного отдела позвоночника. В результате был сдавлен спиной мозг и его корешки.

Пациентку незамедлительно прооперировали. Врачи удалили гнойный очаг, извлекли пораженный позвонок и заменили его имплантом.

Операция длилась пять часов и прошла успешно. Вскоре вернулась чувствительность конечностей. Ближе к выписке пациентка начала ходить. На данный момент она чувствует себя хорошо и проходит курс реабилитации.

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