В Мытищинской больнице успешно прооперировали пациентку с полной непроходимостью сонных артерий

Специалисты регионального сосудистого центра Мытищинской больницы спасли женщину с полной непроходимостью сонных артерий. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение экстренно доставили жительницу в возрасте 42 лет с симптомами острого инсульта. Дома у женщины резко ухудшилось состояние, и она потеряла сознание. Когда она очнулась, ее речь была спутанной.

Медики провели обследование, в ходе которого была выявлена полная непроходимость сонных артерий. Сосуд, снабжающий кровью головной мозг справа, был закрыт на 100%, а сосуд слева — на 99%.

Пациентку незамедлительно направили на операцию. В ходе первого этапа после проведения тромболитической терапии женщине восстановили проходимость сонной артерии с небольшим просветом. Бляшки удалили через разрез. В ходе второго хирургического вмешательства врачи удалили атеросклеротическую бляшку во втором сосуде.

Обе операции прошли успешно. На данный момент женщина выписана и проходит курс реабилитации.

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