В Наро-Фоминске арестовали мужчину, который застрелил из ружья местного жителя, передает ГСУ СК России по Подмосковью. Ход расследования уголовного дела находится на контроле Прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел ночью 26 октября в поле недалеко от деревни Гуляй Гора. На территории было найдено тело местного жителя в возрасте 34 лет с огнестрельными ранениями в области живота и предплечья.

В ходе расследования выяснилось, что мужчину убил 43-летний житель столицы. Он рассказал, что охотился в поле, в темноте принял силуэт потерпевшего за дикое животное и выстрелил.

Мужчине предъявили обвинение и заключили его под стражу на срок до 26 декабря.