В Наро-Фоминске благоустроили набережную вдоль реки Нара

В Наро-Фоминске провели благоустройство набережной вдоль реки Нара, там построили пешеходные мосты, смотровые площадки, амфитеатры, проложили новые дорожки и тропинки для пешеходов, оборудовали велодорожки, прогулочные зоны и зоны для отдыха у воды. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии «Единая Россия».

«Нужно отметить, что вопрос о благоустройстве этой территории озвучивался жителями во время сбора предложений в Народную программу «Единой России» еще в 2021 году. <...> Для обеспечения безопасности на благоустроенной территории установлено современное освещение и система видеонаблюдения», — отметил депутат Московской областной Думы Александр Баранов.

По программе губернатора Московской области «Светлый город» в округе также проводятся работы по установке новых светодиодных светильников наружного освещения. Здесь было установлено более 400 новых и заменено более 900 светильников. Так, например, в Наро-Фоминске на улицах Новикова и Луговой установили 18 современных опор и 48 трехрожковых светильников, завершены работы в Мальковском квадрате и так далее. Член местного отделения «Единой России», начальник территориального управления Наро-Фоминска Евгений Клюшкин уточнил, что жители могут выбрать место для проведения уличного освещения по проекту на портале «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.