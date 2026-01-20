В Наро-Фоминске дали старт детскому турниру по хоккею «Золотая шайба»

В Наро-Фоминске дали старт второму этапу всероссийского детского турнира по хоккею «Золотая шайба». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В областном этапе соревнований принимают участие более 300 ребят со всего региона. Турнир проводится в четырех возрастных группах, в каждой из которых по четыре команды.

Местом проведения соревнований станет спорткомбинат «Строитель» им. В. Мышкина.

Победители областного этапа будут представлять Подмосковье в финале соревнований. Они пройдут в Нижегородской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей посетить спортивные мероприятия этой зимы.