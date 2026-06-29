В Наро-Фоминске на 75% завершили капремонт пятой школы

В городе Наро-Фоминске на улице Профсоюзной продолжается капитальный ремонт средней общеобразовательной школы № 5 с углубленным изучением отдельных предметов, строительная готовность объекта достигла 75% — работы завершат к 1 сентября 2026 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Ремонт проводят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети», его проводят более 60 специалистов и три единицы техники. Они ведут шпатлевку и шлифовку стен, устройство наливных полов, монтаж потолков и облицовку поверхностей керамогранитом, устройство фасада и другие работы.

Площадь здания составляет более 8 тыс. кв. м, там появятся обновленные учебные кабинеты, специализированные лаборатории, спортивные залы, столовая и медицинский блок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.