В Наро-Фоминске начался капремонт шестой школы

В Наро-Фоминске стартовали работы по капитальному ремонту школы № 6, расположенной на улице Ефремова, 11. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«До 1 сентября 2027 года строителям предстоит провести капитальный ремонт здания школы 1960 года постройки общей площадью 9 912,2 кв. м», - сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

По его словам, работы пройдут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети». Они будут финансироваться за счет средств областного бюджета.

Рабочим предстоит обновить фасад, кровлю, заменить инженерные сети и сантехническое оборудование, установить системы видеонаблюдения и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.