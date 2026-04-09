В Наро-Фоминске наполовину завершен капитальный ремонт школы № 5 на Профсоюзной улице

В Наро‐Фоминске продолжается капитальный ремонт средней школы № 5 с углубленным изучением отдельных предметов, расположенной на улице Профсоюзной. По данным Министерства строительного комплекса Московской области, строительная готовность объекта уже превысила 50%.

Проект реализуется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет бюджетных средств. Завершить все работы планируют в 2026 году.

На объекте ежедневно трудятся 47 специалистов, задействована 1 единица техники. На текущий момент строители активно ведут отделочные работы: специалисты приводят в порядок внутренние помещения и готовят их к финальной отделке. Одновременно выполняются кровельные и фасадные работы — облик здания постепенно обновляется, а выявленные дефекты конструкции устраняются. Особое внимание уделяется замене оконных блоков: новые стеклопакеты обеспечат лучшую тепло- и звукоизоляцию и помогут создать комфортный микроклимат в классах.

После завершения строительных работ учебное заведение преобразится не только внутри, но и снаружи. В обновленном здании разместят современную мебель и оборудование, отвечающее требованиям образовательного процесса XXI века. Учебные классы оснастят интерактивными досками, мультимедийными системами и специализированным оборудованием для углубленного изучения предметов.

Прилегающая территория тоже ждет значительных изменений. Ее благоустроят с учетом потребностей учащихся и педагогов: обустроят пешеходные дорожки, разобьют газоны и клумбы, установят малые архитектурные формы, организуют зоны отдыха для учеников и оборудуют спортивные площадки.

