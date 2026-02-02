В Наро-Фоминске прошел «Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова»

Более 400 человек приняли участие в открытых соревнованиях по лыжным гонкам «Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова», которые прошли в Наро-Фоминске уже в шестой раз. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

«Кубок Легкова» — это младший брат «Гонки Легкова», которая скоро пройдет в Лужниках. Без этого Кубка не было бы «Гонки Легкова». Спасибо людям, которые вкладывают средства, дают детям возможность развиваться в спорте и, конечно, проводить такие прекрасные соревнования и строить такие невероятные места у нас в Московской области», — сказал Александр Легков.

В этот раз для участников подготовили основную дистанцию в 2,5 км с финишем в гору, для детей в возрасте восьми лет и младше состоялся забег на 500 м, состязания прошли по горнолыжным склонам тюбинг-парка «Елагино».

Организатор турнира, заместитель председателя Московской областной Думы Олег Рожнов отметил, что 12 победителей получат сертификаты на лыжную экипировку. Он также поблагодарил волонтеров, которые обеспечивали комфорт участников и зрителей.

С результатами состязаний можно ознакомиться на официальной странице мероприятия. Отметим, что они прошли в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.