В Наро-Фоминске проведут капремонт шестой школы

В Наро-Фоминске на улице Ефремова, д. 11 проведут капитальный ремонт школы №6, контракт на проведение работ заключили с подрядчиком ООО «ВОЗДВИЖЕНИЕ». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Здание площадью более 9,9 тыс. кв. м построили в 1960 году. В нем строители обновят фасад, кровлю, заменят инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, обновят все внутренние помещения и не только. Работы пройдут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.