В Наро-Фоминске стартовали фасадные работы в рамках капремонта школы № 5

Фасадные работы начались в ремонтируемой школе № 5 Наро-Фоминска
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В Наро-Фоминске стартовали фасадные работы в рамках капитального ремонта средней школы № 5 на Профсоюзной улице. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Сейчас на площадке трудятся 40 человек, задействованы четыре единицы техники. Строители завершают работы по демонтажу конструкций и продолжают отделку, ремонт фасада и крыши, монтаж инженерных сетей.
Обновленную школу откроют 1 сентября 2026 года. В здании будет установлена новая мебель и оборудование, будут обновлены отопительная, вентиляционная и канализационная системы, приведены в порядок крыша, фасад и входные группы.
