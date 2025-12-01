В Наро-Фоминске стартовали фасадные работы в рамках капремонта школы № 5

В Наро-Фоминске стартовали фасадные работы в рамках капитального ремонта средней школы № 5 на Профсоюзной улице. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Сейчас на площадке трудятся 40 человек, задействованы четыре единицы техники. Строители завершают работы по демонтажу конструкций и продолжают отделку, ремонт фасада и крыши, монтаж инженерных сетей.

Обновленную школу откроют 1 сентября 2026 года. В здании будет установлена новая мебель и оборудование, будут обновлены отопительная, вентиляционная и канализационная системы, приведены в порядок крыша, фасад и входные группы.

