В Наро-Фоминске в 2026 году откроют новый пищевой комбинат

В Наро-Фоминске в этом году будет открыт новый пищевой комбинат, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Мощность объекта составит 800 тонн продукции в месяц.

Объект возводит ООО «Очаковский комбинат пищевых ингредиентов» за 240 млн рублей. На предприятии будут выпускать пищевые ингредиенты.

Ввести завод планируется во втором квартале текущего года. С его открытием в округе будет создано около 150 новых рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как работает новое предприятие по выпуску гофрированного картона. Завод расположен в Кашире.