В Наро-Фоминской больнице успешно прооперировали двух пациентов с переломами лучевых костей

Специалисты Наро-Фоминской больницы провели две уникальные операции по восстановлению функции локтя. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили двоих человек с серьезными переломами верхних конечностей после падения. Так, женщина в возрасте 66 лет получила оскольчатый перелом головки лучевой кости, а мужчина в возрасте 55 лет — дистальный перелом метаэпифиза левой лучевой кости, перелом локтевой кости в верхней трети и оскольчатый перелом головки лучевой кости.

Врачи приняли решение провести протезирование головки лучевой кости. Во время такой операции удаляются костные осколки, формируется специальное ложе в проксимальном отделе лучевой кости и устанавливается эндопротез.

Обе операции прошли успешно. Сейчас пациенты чувствуют себя хорошо и уже выписаны. Теперь их ждет курс реабилитации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел выставку инновационного оборудования для сферы педиатрии.