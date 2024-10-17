В НИКИ детства напомнили родителям о безопасности детей осенью: это период не только простудных заболеваний, но и высокого риска детского травматизма. Рекомендации специалистов приводит Министерство здравоохранения Московской области.

В октябре темнеет рано, но при этом снег еще не выпал. На дорогах ухудшается видимость, из-за дождей и заморозков нередко образуется гололедица. В этот период увеличивается число аварий, связанных с наездами на пешеходов — в том числе детей.

«И поэтому еще раз хочется напомнить о правилах пересечения дороги, а также светоотражающих элементах на одежде и школьных рюкзаках», - отметила травматолог-ортопед Светлана Соколова.

Также получить травму можно на детских площадках — в дождь металлические элементы могут стать скользкими. Помимо этого, в такую погоду не следует кататься на самокатах, роликах и скейтах.

Родителям рекомендовали выбирать для детей обувь с рифленой подошвой. Кроме того, им следует объяснить, как правильно падать, а также рассказать о важности использования защиты при езде на велосипеде.