В НИКИ детства рассказали, как проходит реабилитация у детей с ДЦП

В НИКИ детства рассказали, как проходит реабилитация у детей с церебральным параличом. Как напомнили в Министерстве здравоохранения Московской области, речь идет о заболевании ЦНС, при котором в связи с нехваткой кислорода повреждаются определенные области мозга.

Отделение медицинской реабилитации открыто в учреждении уже около семи лет. В нем доступны всевозможные методики лечения спастичности мышц у детей с указанным заболеванием и трудятся врачи самых разных специальностей, в том числе неврологи, войта- и физиотерапевты.

Реабилитация пациентов с ДЦП легкой степени очень эффективна. Для этого ребенок должен начать занятия как можно раньше.