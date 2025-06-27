В Ногинске проходит флагманский форум Министерства информации и молодежной политики Московской области «МЫ — РОССИЯ», участниками которого стали более 300 молодых людей их Подмосковья, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской области и Абхазии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Когда мы составляли программу нашего форума „МЫ — РОССИЯ“, мы постарались охватить те области, которые были бы максимально полезны для ребят. Это и создание медиаконтента для социальных сетей, и навыки публичных выступлений, и организация мероприятий, и предпринимательство. Но самое важное — это дружеские связи, обмен опытом, дух товарищества и взаимопомощи, которыми пронизан форум», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В программу форума вошли четыре блока — организация мероприятий, самореализация, публичные выступления и социальные сети. Среди спикеров будут эксперт конкурса «Росмолодежь.Гранты», член экспертного совета Движения Первых Ангелина Акатова, которая расскажет о нюансах подачи заявки на грантовый конкурс, тренер по публичным выступлениям Константин Старостин и преподаватель Института медиа НИУ ВШЭ, PR-специалист Никита Исаков. Для участников также проведут мастер-класс по тактической медицине и другие мероприятия.

В субботу, 28 июня, участники форума отправятся в Балашиху, где в Пестовском парке пройдет празднование Дня молодежи. Всего в регионе праздничные фестивали пройдут в 45 городах, с адресами и подробностями можно ознакомиться на сайте Деньмолодежи2025.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 12+