В Ногинске прокуратура помогла восстановить жилищные права ребенка, оставшегося без попечения родителей
Прокуратура в Ногинске помогла жительнице восстановить жилищные права
Фото: [Прокуратура Московской области]
Ногинская городская прокуратура провела проверку по обращению представителя несовершеннолетней, относящейся к категории детей, оставшихся без попечения родителей, о нарушении жилищных прав и помогла их восстановить. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
По данным ведомства, Окружное управление социального развития № 4 Министерства социального развития Московской области отказало представителю девушки в установлении факта невозможности проживания несовершеннолетней в жилом помещении ее матери, лишенной родительских прав. Прокуратура обратилась в суд и потребовала признать распоряжение незаконным. Кроме того, там призвали включить ее в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чтобы она могла получить жилье на территории Богородского округа.
В Ногинском городском суде удовлетворили эти требования, их исполнение проконтролируют в городской прокуратуре.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.