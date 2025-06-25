В Ногинске прокуратура помогла восстановить жилищные права ребенка, оставшегося без попечения родителей

Ногинская городская прокуратура провела проверку по обращению представителя несовершеннолетней, относящейся к категории детей, оставшихся без попечения родителей, о нарушении жилищных прав и помогла их восстановить. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, Окружное управление социального развития № 4 Министерства социального развития Московской области отказало представителю девушки в установлении факта невозможности проживания несовершеннолетней в жилом помещении ее матери, лишенной родительских прав. Прокуратура обратилась в суд и потребовала признать распоряжение незаконным. Кроме того, там призвали включить ее в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чтобы она могла получить жилье на территории Богородского округа.

В Ногинском городском суде удовлетворили эти требования, их исполнение проконтролируют в городской прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.