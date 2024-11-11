В Ногинске вынесли приговор уроженцу Кубы, который пытался убить своего соотечественника

В Ногинске вынесли приговор гражданину Кубы, который в январе текущего года пытался заколоть своего соотечественника ножницами. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел ночью возле жилого дома на улице Орлова в деревне Щемилово. Подсудимый поссорился со своим земляком и несколько раз ударил его металлическими ножницами. Потерпевший смог оказать сопротивление и скрылся.

На 36-летнего нападавшего завели уголовное дело. Суд приговорил его к пяти годам и двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Свою вину мужчина так и не признал.