В Ногинске завершается строительство нового корпуса Центра образования

В Ногинске Богородского городского округа на улице Кирова завершается реконструкция Центра образования № 5 имени Героя России Максима Сураева со строительством нового школьного корпуса, рассчитанного на 950 мест, стройготовность объекта превысила 90%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Ведется пусконаладка инженерных сетей, сборка и расстановка мебели. На прилегающей территории ведутся работы по благоустройству и озеленению территории», - говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Площадь нового корпуса составит более 12, тыс. кв. м, он состоит из блоков начальной, основной и старшей школы. Для школьников обустроили учебные классы и лаборатории, универсальные кабинеты, медицинский блок, спортивный и актовый залы, библиотеку и столовую. На прилегающей территории появятся стадион с беговыми дорожками, волейбольная и баскетбольная площадки, зона отдыха. Открыть учреждение планируют к началу нового учебного года.

