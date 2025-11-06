В Ногинске завершат капремонт Академии творчества

В Ногинске Богородского округа на улице 3-го Интернационала, 117в продолжается капитальный ремонт Академии творчества (Центра дополнительного образования для детей и взрослых), стройготовность объекта составляет около 90%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета, их планируют завершить до конца 2025 года.

Строители завершают плиточные работы, клеят обои, прокладывают инженерные коммуникации, проводят благоустройство на прилегающей территории и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.