В «Новом Иерусалиме» провели творческое мероприятие для детей погибших бойцов СВО

В музее «Новый Иерусалим» в Истре в рамках программы поддержки семей, столкнувшихся с тяжелой утратой, провели творческое мероприятие для детей погибших бойцов СВО. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Поездку организовал благотворительный фонд «Синергия добра» при поддержке министерства. В ней приняли участие 12 детей из Волоколамска.

Для ребят провели экскурсию по залам музея, а затем мастер-класс по рисованию. Каждый ребенок мог выбрать собственный сюжет для будущей картины и под руководством мастеров создать собственное произведение.

«Наша задача – помочь ребенку обрести душевное равновесие с помощью кисти и карандаша. Искусство позволяет познать себя, свои истинные желания, добраться до глубинных причин переживаний, ведь зачастую выразить мысли и чувства через образы и символы гораздо проще, чем словами», — отметила председатель благотворительного фонда «Синергия добра» Виктория Максимова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил уникальность системы реабилитации детей в Семейном центре им. Мещерякова.