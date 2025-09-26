В Новых Химках прошла выездная администрация, в рамках которой глава города Елена Землякова вместе с профильными специалистами приняла обращения местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.

Чаще всего жители обращались по вопросам благоустройства, социальной поддержки и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Так, например, жительница дома № 41 на Юбилейном проспекте Ольга Бедрина попросила включить их дом в программу ремонта «Мой подъезд». В результате объект включат в программу на 2026 год.

«Поручила своему заместителю Александру Сорокину и представителям управляющей компании выехать на место, проверить все коммуникации и внутридомовые системы. Сегодня состоялась встреча с жителями: осмотрели подвал дома, проверили манометры и новую запорную арматуру, а также обсудили все детали по вопросу ремонта подъезда», — рассказала Елена Землякова.

Отметим, что с начала 2025 года в разных микрорайонах Химок провели уже 36 выездных администраций.

