В НПО им. Лавочкина в Химках провели памятные мероприятия в честь Дня Победы

Памятные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, провели на территории НПО имени Лавочкина в Химках. Об этом рассказали в администрации округа.

В мероприятиях приняли участие руководители и сотрудники предприятия, ветераны, представители администрации и профсоюзной организации.

Участники провели благоустройство «Аллеи памяти»: здесь высадили голубые ели в честь погибших воинов. После этого у обелиска «Знамя» провели церемонию возложения цветов и минуту молчания.

В завершение состоялся праздничный концерт, в ходе которого были исполнены песни военно-патриотической тематики.

Ранее сообщалось, что в Химках была открыта Парта Героя в честь погибшего участника СВО Николая Курсакова.