В НПО им. Лавочкина в Химках провели памятные мероприятия в честь Дня Победы
Митинг ко Дню Победы прошел в НПО имени Лавочкина в Химках
Фото: [пресс-служба администрации Химок]
Памятные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, провели на территории НПО имени Лавочкина в Химках. Об этом рассказали в администрации округа.
В мероприятиях приняли участие руководители и сотрудники предприятия, ветераны, представители администрации и профсоюзной организации.
Участники провели благоустройство «Аллеи памяти»: здесь высадили голубые ели в честь погибших воинов. После этого у обелиска «Знамя» провели церемонию возложения цветов и минуту молчания.
В завершение состоялся праздничный концерт, в ходе которого были исполнены песни военно-патриотической тематики.
Ранее сообщалось, что в Химках была открыта Парта Героя в честь погибшего участника СВО Николая Курсакова.