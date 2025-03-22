В областном Мининвесте рассказали об особенностях проекта «Герои Подмосковья»

Кадровая программа «Герои Подмосковья» представляет собой сильный проект, потому что он дает участникам специальной военной операции право выбора. Об этом заявил заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, председатель Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Кирилл Лосунчуков.

«Важно не просто получить диплом, а иметь возможность действительно реализовать себя в новой сфере. Часто после возвращения в мирную жизнь у людей просто нет понимания, куда двигаться дальше, и здесь программа действительно помогает закрыть этот пробел», — сказал Лосунчуков.

Он подчеркнул, что значимость проекта повышает сочетание обучения и реальных перспектив трудоустройства. Подать заявку для участия в нем можно до конца апреля, с его помощью участники СВО могут развить управленческие навыки, получить новые знания и построить карьеру. Для этого им нужно иметь российское гражданство и диплом о высшем образовании.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что программу «Герои Подмосковья» запустили по поручению президента России Владимира Путина, обучение проводится бесплатно. Лучшие участники проекта смогут получить работу или будут зачислены в кадровый резерв.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.