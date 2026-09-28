Мужчинам не нужно сорить деньгами: женщины оценили умеренную щедрость выше

Daily Mail: высокие траты снижают привлекательность мужчин для долгих отношений

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Рада Дешина]

Мужчинам не обязательно демонстрировать чрезмерную щедрость, чтобы понравиться женщинам, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Оксфордского университета. Ученые выяснили, что при выборе партнера для серьезных отношений женщины чаще предпочитали мужчину, который помогал другим, но не тратил на это слишком много.

В исследовании участвовали около 1000 женщин. Им показывали описание вымышленного мужчины по имени Адриан: привлекательного, социально успешного и зарабатывающего почти £100 тысяч в год (более 11 млн рублей). В разных сценариях он жертвовал на благотворительность от нуля до £75 (примерно 8400 рублей).

Для долгосрочных отношений наиболее привлекательным оказался вариант, при котором мужчина отдавал около £40 (почти 4500 рублей). Когда сумма доходила до £75, интерес к нему снижался. Исследователи предполагают, что умеренная щедрость показывает доброту и готовность помогать, но при этом не создает впечатления человека, который не умеет распоряжаться деньгами.

Для короткого романа картина была другой: здесь женщины чаще выбирали более щедрый вариант с пожертвованием около £75. Авторы считают, что крупные траты в таком случае могут восприниматься как признак высокого статуса или ресурсов.

При этом работа пока опубликована только как препринт и не прошла полноценное научное рецензирование. Поэтому выводы стоит считать предварительными.

иностранная пресса

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