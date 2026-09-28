Размер икр может многое рассказать о здоровье: ученые связали его с долголетием

Yahoo: у пожилых людей с икрами менее 31 см риск смерти оказался выше

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Размер икроножных мышц может быть простым показателем общего состояния здоровья и риска преждевременной смерти в пожилом возрасте, сообщает Yahoo со ссылкой на портал FODMAP Everyday. Речь идет не о длине ноги, а об окружности икры — показателе, который косвенно отражает количество мышечной массы.

В одном исследовании ученые в течение девяти лет наблюдали за 796 пожилыми людьми. За это время умерли 197 участников. У людей с окружностью икры менее 31 см риск смерти оказался примерно вдвое выше, чем у тех, чьи показатели были больше.

Более крупный метаанализ объединил данные 37 исследований и более 62 тысяч человек. Он показал, что каждый дополнительный сантиметр окружности икры был связан примерно с 5-процентным снижением риска смерти от любых причин.

Ученые предполагают, что связь объясняется прежде всего мышечной массой. С возрастом люди постепенно теряют мышцы — развивается саркопения, которая повышает вероятность слабости, падений, потери самостоятельности и других проблем со здоровьем.

При этом большая окружность икры сама по себе не гарантирует долгую жизнь. Исследования показывают статистическую связь, а не прямую причину. На размер икр также влияют вес, питание, физическая активность, болезни и особенности телосложения.

Авторы считают, что такой простой показатель может быть полезен врачам как дополнительный способ заметить потерю мышечной массы у пожилых людей и вовремя обратить внимание на питание и физическую активность.

иностранная пресса

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