Новый Lada Azimut встретит сразу 6 соперников после выхода на российский рынок

АвтоВАЗ запустил серийный выпуск Lada Azimut на заводе в Тольятти. Первый кроссовер марки должен выйти на рынок в сегменте, где уже представлено большое количество моделей, в том числе автомобили российской сборки, пишет Autonews.

Azimut будет доступен с бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 1,8 л. В зависимости от комплектации покупателям предложат 6-ступенчатую механическую коробку или 6-диапазонный автомат. Среди оборудования заявлены панорамная крыша, климат-контроль, камеры кругового обзора, обогрев боковых стекол и телематический комплекс Lada Connect.

Tenet T4L

Двигатель: 1,5 л, 147 л. с.

Коробка: 6-ступенчатый робот

Привод: передний

Цена: от 2 329 000 рублей

Удлиненный Tenet T4L стал одним из новых соперников Lada Azimut. Модель появилась на российском рынке весной 2026 года, а ее производство организовали на предприятии в Калуге.

В августе продажи T4L достигли 4596 автомобилей. По данным «Автостата», это позволило модели занять 3-е место среди самых популярных кроссоверов российского рынка.

Volga K40

Двигатели: 1,5 л, 147 л. с., или 2 л, 200 л. с.

Коробки: 7-ступенчатый робот или 8-ступенчатый автомат

Привод: передний или полный

Цена: от 2 849 000 рублей

В число конкурентов Azimut вошел и кроссовер Volga K40. Автомобиль внешне напоминает Geely Atlas и близок к нему по технической части.

Модель получила двухзонный климат-контроль, панорамную крышу, аудиосистему с 11 динамиками, зимний пакет и комплекс электронных ассистентов. Производство организовано в Нижнем Новгороде, а продажи начались летом 2026 года.

Jeland J6

Двигатели: 1,5 л, 147 л. с., или 1,6 л, 150 л. с.

Коробки: 6-ступенчатый или 7-ступенчатый робот

Привод: передний или полный

Цена: от 2 350 000 рублей

Еще одним соперником станет Jeland J6. Под этим названием на российском рынке предлагается знакомый кроссовер Jaecoo J6 китайского происхождения.

Производство автомобиля локализовали в Санкт-Петербурге, а сама модель получила новое обозначение в рамках российской марки Jeland.

«Москвич М70»

Двигатели: 1,5 л, 150 л. с., или 2 л, 200 л. с.

Коробки: 7-ступенчатый робот или 9-ступенчатый автомат

Привод: передний

Цена: от 3 099 000 рублей

«Москвич М70» стал младшей моделью обновленной линейки марки. Кроссовер создан на базе MG HS второго поколения.

В числе особенностей модели — классическая автоматическая коробка передач и расширенный набор оснащения. Уже в базовой комплектации предусмотрены двухзонный климат-контроль, панорамный люк, расширенный пакет обогревов и адаптивный круиз-контроль.

Haval Jolion

Двигатели: 1,5 л, 143 или 150 л. с.

Коробки: 6-ступенчатая механика или 7-ступенчатый робот

Привод: передний или полный

Цена: от 2 049 000 рублей

В сегменте присутствует и Haval Jolion, который производят на предприятии в Тульской области. В марте 2026 года модель получила второй рестайлинг на российском рынке.

После обновления полноприводная версия обзавелась модернизированным двигателем и обновленным интерьером. Стоимость начальной комплектации при этом выросла выше отметки в 2 млн рублей.

В августе Jolion стал 2-м по продажам автомобилем в России среди моделей марки, уступив только Lada Granta, а его продажи за месяц составили 6268 машин.

Geely Coolray

Двигатель: 1,5 л, 147 л. с.

Коробка: 7-ступенчатый робот

Привод: передний

Цена: от 2 774 990 рублей

В 2026 году на российский рынок вернулся Geely Coolray. Кроссовер получил обновленный внешний вид и предлагается в 2 комплектациях.

В базовой версии предусмотрены различные системы подогрева, однозонный климат-контроль, задние парковочные датчики, 4 подушки безопасности и центральный экран диагональю 14,6 дюйма.

Цена станет ключевым фактором

Перспективы Lada Azimut на рынке будут во многом зависеть от стоимости автомобиля. По оценке главы «Автостата» Сергея Целикова, для активной конкуренции в сегменте цена модели должна находиться ниже 2 млн рублей.

При этом слишком низкая стоимость может создать конкуренцию уже внутри самой линейки АвтоВАЗа, поскольку потенциальные покупатели Azimut могут пересекаться с аудиторией Lada Vesta.

По мнению Целикова, компания выходит в крупный сегмент компактных кроссоверов, который уже плотно занят китайскими моделями, включая автомобили локальной сборки.

В Национальном автомобильном союзе также связывают перспективы новинки прежде всего с ценой. В организации считают, что при стоимости на уровне или выше недавно локализованных моделей Lada Azimut будет сложнее конкурировать за покупателей.