Китайские автомобили можно взломать: что выяснили специалисты во время эксперимента

Австралийские журналисты ABC News обнаружили уязвимости в программном обеспечении нескольких китайских автомобилей. В ходе эксперимента специалисты получили доступ к информации о машинах, их перемещении и владельцах, а на пикапе BYD смогли дистанционно воздействовать на отдельные функции автомобиля, сообщает Carscoops.

Какие функции удалось контролировать

Во время испытаний исследователи смогли запереть водителя внутри автомобиля, включить музыку и стеклоочистители, а также управлять фарами во время движения.

Отдельное внимание специалисты уделили доступу к микрофонам. По их данным, записанный в салоне голос потенциально можно использовать для передачи команд на смартфон, подключенный к мультимедийной системе автомобиля.

Случаи вмешательства в программное обеспечение китайских машин фиксировались и ранее. В частности, подобные инциденты происходили при обновлении систем по беспроводному соединению.

Российские версии автомобилей имеют ограничения

Эксперт по китайским автомобилям Денис Бобылев считает, что обнаруженные уязвимости не означают аналогичный уровень риска для всех машин, эксплуатируемых в России. По его словам, автомобили китайских марок, которые официально поставляются на российский рынок, во многих случаях имеют урезанный набор функций.

Такое ограничение с одной стороны уменьшает возможности автомобиля, однако с другой может снижать количество потенциальных каналов для удаленного вмешательства. Специалист также напомнил об инциденте с автомобилем Xiaomi, когда злоумышленникам удалось получить удаленный доступ к машине и задать ей маршрут движения.

Автопроизводители усиливают защиту

По словам Бобылева, кибербезопасность стала одним из приоритетных направлений для современных автопроизводителей. В качестве одного из инструментов защиты используются сложные системы шифрования, включая постквантовую криптографию.

Эксперт отметил, что новые модели получают более совершенные механизмы защиты от внешних кибератак и не позволяют без соответствующей авторизации удаленно устанавливать стороннее программное обеспечение.

При этом руководитель автосервиса Fit Service «Павелецкая» Александр Гоман обратил внимание на то, что российские владельцы машин пока уделяют кибербезопасности сравнительно мало внимания. По его наблюдениям, автомобилисты чаще интересуются механическими и спутниковыми системами защиты от угона, хотя спрос на последние также постепенно снижается.

Специалист подчеркнул, что потенциальная угроза существует у любой современной машины, оснащенной электронными блоками управления и мультимедийной системой с подключением к интернету.

Что происходит с официальными и привезенными автомобилями

Эксперт по защите от угона Владимир заявил, что на официально поставляемых в Россию китайских автомобилях телематические модули могут быть отключены. В таком случае удаленное подключение к машине через штатную систему невозможно.

Для выхода автомобиля в интернет владельцы могут прибегать к перепрошивке или установке дополнительных модемов. При этом специалист отметил, что даже при наличии удаленного доступа возможности вмешательства в автомобиль во время движения остаются ограниченными.

Отдельная ситуация складывается с машинами, которые поступают в Россию по альтернативным каналам. Основатель компании E.N. Cars Евгений Забелин допустил возможность получения доступа не к штатной учетной записи, а к аккаунту, установленному уже после ввоза автомобиля.

По его словам, подобные методы могут применяться при русификации и адаптации машин для российского рынка. Специалист отметил, что российские компании уже работают с прошивками автомобилей, в том числе для обеспечения совместимости с российскими SIM-картами.

Почему российские версии могут отличаться

Забелин также обратил внимание на различия в программном обеспечении автомобилей для китайского и российского рынков. По его словам, на многие современные машины в Китае устанавливается операционная система Huawei. В качестве примеров он привел модели M-Hero и Voyah.

Для некоторых автомобилей, адаптированных под российский рынок, используется Android. Однако после такой модификации часть исходных функций может стать недоступной, в частности возможности дистанционного управления автомобилем.