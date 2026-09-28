Мировые продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в августе 2026 года составили 6 857 920 единиц, сократившись на 5,9% по сравнению с августом прошлого года. За 8 месяцев объем рынка достиг 56 847 175 машин, что на 4,1% меньше показателя аналогичного периода 2025 года, сообщает агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные GlobalData.

Китай сохранил лидерство по продажам

Крупнейшим авторынком мира в августе остался Китай. За месяц там реализовали 1 675 599 автомобилей, однако результат оказался на 24,5% ниже показателя годичной давности.

На втором месте находятся США, где продажи составили 1 400 702 машины. Американский рынок снизился на 4,7% в сравнении с августом 2025 года.

При этом отрицательная динамика мирового авторынка сохраняется уже 8-й месяц подряд, то есть весь период с начала 2026 года.

Европа показала разнонаправленную динамику

В Западной Европе в августе продажи автомобилей увеличились на 5,3%. Совокупный объем рынка достиг 820 329 машин.

В Восточной Европе ситуация оказалась противоположной: здесь дилеры реализовали 362 142 автомобиля, что на 5,1% меньше результата августа прошлого года.

В Индии продажи выросли более чем на треть

Одним из наиболее заметных результатов августа стал индийский авторынок. Местные дилеры продали 511 372 автомобиля — сразу на 34,6% больше, чем годом ранее.

В Южной Америке продажи также увеличились. За месяц там реализовали 304 806 машин, что соответствует росту на 14,4%.

Среди других крупных рынков в августе выделялись Япония, Канада и Южная Корея. В Японии продажи достигли 315 885 автомобилей, увеличившись на 5,9%. Канадский рынок вырос на 0,1%, до 168 454 машин.

В Южной Корее, напротив, зафиксировано заметное снижение. Продажи составили 109 681 автомобиль, что на 19,7% меньше показателя августа 2025 года.