В Подмосковье по нацпроекту отремонтировали около 80 дорог к туристическим местам

«Дорожники обновили более 365 км асфальтобетонного покрытия на 79 участках дорог, которые обеспечивают проезд жителей и гостей региона к местным достопримечательностям, культурным и историческим памятникам. Эти дороги связывают жителей и туристов с ключевыми точками интереса — от музеев и усадеб до природных заказников и исторических памятников, которыми богато Подмосковье. Благодаря ремонту поездки по региону станут комфортнее, а туристические маршруты — привлекательнее за счет поддержания дорог в нормативном состоянии», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.