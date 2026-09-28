В Подмосковье по нацпроекту отремонтировали около 80 дорог к туристическим местам
Фото: [Пресс-служба ГБУ МО "Мосавтодор"]
В ходе ремонтного сезона 2026 года специалисты Мосавтодора отремонтировали порядка 80 участков региональных дорог к туристическим и культурно‑историческим объектам Московской области, работы по замене покрытия провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», на ряде дорог еще продолжается нанесение разметки и укрепление обочин. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Дорожники обновили более 365 км асфальтобетонного покрытия на 79 участках дорог, которые обеспечивают проезд жителей и гостей региона к местным достопримечательностям, культурным и историческим памятникам. Эти дороги связывают жителей и туристов с ключевыми точками интереса — от музеев и усадеб до природных заказников и исторических памятников, которыми богато Подмосковье. Благодаря ремонту поездки по региону станут комфортнее, а туристические маршруты — привлекательнее за счет поддержания дорог в нормативном состоянии», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Среди объектов ремонта — участок Осташковского шоссе в в Мытищах между поселком Жостово и остановкой «Жостовский перекресток». Он ведет к музею Жостовской фабрики декоративной росписи, музею народных промыслов «Жостовские подносы», храму Покрова Пресвятой Богородицы и смотровой площадке с пляжами на берегу Жостовского карьера. В Зарайске уложили более 21 км нового покрытия на Серебряно-Прудском шоссе, который обеспечивает подъезд к местным достопримечательностям, включая Зарайский Кремль и Гостиный дво.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.