Более 550 объектов ЖКХ и около 100 поликлиник вошли в народную программу Подмосковья

Ремонт и реконструкция более 550 объектов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), свыше 150 общественных пространств, около сотни поликлиник, капремонт 8 тыс. домов и другие наказы жителей в новую Народную программу «Единой России». Эту тему обсудили на совещании в правительстве Московской области.

Председатель Мособлдумы, секретарь подмосковного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов в своем докладе губернатору Московской области Андрею Воробьеву представил анализ по наказам. В 2026 году их было собрано свыше 920 тыс. из них, что на треть больше, чем в 2021.

«Для нас было важно услышать каждого жителя Подмосковья, вне зависимости от его партийных предпочтений. Мы обработали и проанализировали все предложения. Часть инициатив вошла в федеральную народную программу, а предложения регионального и муниципального уровня станут основой нашей работы в Московской области», — сказал спикер Мособлдумы.

В новой народной программе по сравнению с 2021 годом заметно выросло количество обращений по вопросам благоустройства, здравоохранения, дорожного хозяйства и транспорта. При этом снизилось число обращений в сфере образования, экологии, спорта и социальной поддержки.

По словам Брынцалова, «во многом это связано с тем, что за последние пять лет в регионе реализован значительный объем работ по строительству и капитальному ремонту социальных объектов».

Наиболее крупный блок обращений связан с благоустройством дворов и общественных пространств. Так, в новой программе предусмотрено обустройство более 2,7 тыс. дворовых территорий и строительство 362 новых детских площадок. Кроме того, более 8 тыс. обращений касаются капремонта многоквартирных домов.

В части здравоохранения жители предлагают провести ремонт более 70 поликлиник и построить 23 новых объекта. Помимо этого, в предвыборную программу вошла реконструкция более 550 объектов в сфере ЖКХ — работы пройдут в свыше чем 30 муниципальных образований, в том числе Дмитровский округ, Подольск, Наро-Фоминск, Чехов, Орехово-Зуево и Щелково.

Отдельное внимание в новой народной программе уделено дорогам к населенным пунктам в сельской местности и внутридворовым проездам, а также поддержке участников специальной военной операции и их семей.

Напомним, с 18 по 20 сентября в Московской области прошли выборы депутатов Государственной Думы, Московской областной Думы и органов местного самоуправления в ряде муниципалитетов. «Единая Россия» получила 56,22% голосов на выборах в Госдуму и одержала победу во всех 12 одномандатных округах региона.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.